Broertje Hamilton ergert zich: "Heb mijn eigen verhaal"

Lewis Hamilton heeft tijdens zijn gehele loopbaan veel steun gehad van zijn familie. Ook zijn broertje Nicolas is met enige regelmaat aanwezig in de paddock. Nicolas Hamilton racet zelf ook, maar hij vindt het heel erg irritant dat men hem de hele tijd linkt aan zijn broer.

Hamiltons familieleden groeiden in de afgelopen jaren uit tot bekende mensen. Zijn vader is met enige regelmaat aanwezig op de circuits en hij speelt een belangrijke rol in de loopbaan van de zevenvoudig wereldkampioen. Hamiltons jongere broertje Nicolas kampt met een hersenverlamming, maar daar laat hij zich niet door afremmen. Hij racet zelf ook in de BTCC en daarmee maakt hij veel indruk.

Nicolas Hamilton is een bekende verschijning in de Britse media en recent bracht hij een boek uit. In gesprek met Sky News legt hij uit hoe het is om het broertje te zijn van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton: "Ik ben Lewis zijn allergrootste fan, dat is zeker. Maar het kan wel een beetje irritant zijn als iedereen me altijd aan hem linkt en ze me omschrijven als 'het broertje van Lewis Hamilton'. Ik ben mijn eigen persoon. Ik heb mijn eigen identiteit, mijn eigen verhaal en ik wil niet opboksen tegen Lewis. Een belangrijk onderdeel van mijn leven is om andere gehandicapte personen te inspireren met de dingen die ik heb doorstaan. Ja, ik ben gerelateerd aan Lewis, maar ik heb mijn eigen identiteit."