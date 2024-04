Mercedes laat F1 Academy-talent Pin ook in FRECA rijden

Doriane Pin is dit jaar de coureur die door Mercedes wordt gesteund in de F1 Academy. Ze geldt als het grootste talent in de klasse en ze heeft al veel ervaring opgedaan in onder meer het WEC. Mercedes heeft besloten haar dit jaar ook te laten rijden in het FRECA.

Pin zal haar seizoen in de F1 Academy gaan combineren met een seizoen in de Formula Regional Championship by Alpine (FRECA). In dit hoog aangeschreven kampioenschap zal gaan rijden voor het team van Iron Dames. Deze renstal stapt de FRECA binnen en heeft al veel ervaring in de enduranceracerij. Pin heeft dan ook al vaker voor het team gereden en ze wordt de teamgenote van regerend F1 Academy-kampioen Marta Garcia.