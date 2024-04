Brundle ziet zorgwekkende situatie bij Mercedes

Het team van Mercedes is niet op een geweldige manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Ook in Japan vielen de resultaten weer flink tegen en dat zorgt voor de nodige vraagtekens. Ook Martin Brundle denkt dat men zich bij Mercedes zorgen begint te maken.

Voor het derde seizoen op rij lijkt het niet helemaal goed te gaan bij het team van Mercedes. De Duitsers willen Red Bull Racing gaan aanvallen, maar dat is nog niet gelukt. Voor dit seizoen hebben ze het concept volledig omgegooid, maar dat zorgt nog niet voor de gewenste resultaten. In Japan leek het afgelopen weekend iets beter te gaan, maar George Russell en Lewis Hamilton kwamen alsnog in de middenmoot over de finish.

Zorg

Ook Martin Brundle ziet dat het momenteel niet op rolletjes loopt bij Mercedes. De Britse oud-coureur en commentator legt zijn mening uit in de Sky Sports F1 Podcast: "Ze moeten de auto gaan begrijpen en ik denk dat dit een grote zorg is voor alle mensen daar. Er werken daar echt veel slimme mensen en ze hebben heel veel tools en budget. Ik ga niet proberen te gokken wat er aan de hand is, want als ze het zelf niet eens weten, dan weet ik het zeker niet."

Ground effect

In Japan leek het nog even goed te gaan met Mercedes, maar in de race bleek dat dit toch niet het geval was. Het is een terugkerend verhaal en Brundle is dan ook duidelijk: "Ze krijgen deze ground effect-auto's maar niet onder de knie. Dit is het derde seizoen met deze regels. Ze denken dan dat het ze is gelukt en je hoort veel positieve geluiden, maar dan hebben ze alsnog een beetje last van porpoising. Hun probleem is dat de auto goed presteert op een aantal momenten. Maar het lijkt er niet op dat ze dat van de ene sessie naar de andere sessie kunnen meebrengen, laat staan van race naar race."