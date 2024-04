Wolff mokt: "Eerst stint was echt verschrikkelijk"

Het team van Mercedes eindigde in Japan met beide auto's in de punten. Dat was een verbetering ten opzicht van Australië, maar men was niet tevreden. Toto Wolff denkt dat er meer in had gezeten en hij wijst vooral naar de enorm tegenvallende eerste stint.

George Russell en Lewis Hamilton kwamen op het circuit van Suzuka als zevende en negende over de streep. De twee coureurs probeerden van alles, maar het lukte niet. Mercedes koos voor een gedurfde strategie waarbij de coureurs bij de herstart allebei op de harde band stonden. Dit plannetje viel volledig in het water en het leverde hen juist nog meer problemen op. Ze moesten de nodige duels uitvechten, maar het leverde dus wel punten op.

Verschrikkelijk

Mercedes-teambaas Toto Wolff was allesbehalve tevreden met de uitslag. De Oostenrijker dacht dat er meer in zat en na afloop is hij in gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 heel duidelijk: "We hadden een verschrikkelijke eerste stint, dat moeten we echt gaan analyseren. De tweede en de derde stint waren wel goed, dus dat nemen we mee. Voor ons is dit een soort live testen. We liggen al twee seizoenen ver achter en nu zijn we een andere kant opgegaan."

Data

Wolff ziet echter ook een paar pluspunten. De Oostenrijkse teambaas stelt namelijk dat het experimenteren met de set-up goed is verlopen: "We hebben veel meer data en dat ziet er goed uit, al zagen we dat niet terug in de resultaten. De experimenten hebben in ieder geval geholpen. We hebben een duidelijke kant die we op willen gaan, ook al was dat niet duidelijk zichtbaar in de kwalificatie en de race. We gingen voor een eenstopper en toen kwamen we erachter dat dit niet werkte, we gingen waarschijnlijk te ver met de banden."