Hill raadt Mercedes af om voor Vettel te kiezen

Sebastian Vettel werd in de afgelopen weken meermaals in verband gebracht met een comeback. De Duitse viervoudig wereldkampioen wordt gezien als een mogelijkheid voor het team van Mercedes. Volgens Damon Hill zou Mercedes beter naar andere opties kunnen gaan kijken.

Vettel ging eind 2022 met racepensioen. De Duitser werd viermaal wereldkampioen, maar in de laatste maanden van zijn loopbaan leek het heilige vuur te zijn geblust. In de afgelopen weken leek hij zijn liefde voor de racerij weer te hebben gevonden toen hij een Hypercar-test afwerkte voor Porsche. Daarna werd hij in verband gebracht met het vacante Mercedes-stoeltje voor 2025. Vettel gaf aan dat hij met Toto Wolff had gesproken, maar niet per se over het zitje.

Enkelvoudig wereldkampioen raadt Mercedes af om voor Vettel te kiezen. Volgens de Britse oud-coureur zou dat geen goede keuze zijn. Bij Sky Sports legt Hill zijn mening uit: "Hij was heel goed tijdens een intense periode, maar daarna gebeurde er iets. Het ging minder en hij hobbelde verder. Ik heb die vorm van een jonge dominante Vettel niet meer gezien. Hij was geweldig aan het begin van zijn loopbaan, maar toen het minder ging bij Ferrari enzo, werd het een soort werk. Dus zou je als teambaas hem een kans willen geven om zijn vorm terug te vinden? Ik zou dat niet doen."