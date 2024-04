Hoe had Wollf Verstappen kunnen overtuigen? "Ze missen Lauda"

Max Verstappen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een bijzondere overstap naar het team van Mercedes. Inmiddels lijkt het er op dat deze transfer niet gaat plaatsvinden en dat Verstappen zijn huidige werkgever Red Bull trouw blijft. Volgens Christian Danner was dit wel gelukt als Niki Lauda nog had geleefd.

De bijzondere geruchten over een mogelijke overstap van Verstappen kwamen naar buiten na de onrust binnen het team van Red Bull Racing. In de nasleep van de rel rondom Red Bull-teambaas Christian Horner werd gesteld dat Verstappen mogelijk naar Mercedes kon overstappen. Mercedes-teambaas Toto Wolff gooide vervolgens olie op het vuur door te stellen dat hij openstaat voor de komst van Verstappen. De Nederlander wilde daar op zijn beurt niet serieus op ingaan.

Voormalig Formule 1-coureur en commentator Christian Danner begrijpt wel waarom het Mercedes niet lijkt te lukken om Verstappen was te liggen. Aan Servus TV laat Danner weten wat Mercedes daarvoor mist: "Toto heeft duidelijk gezegd dat hij hem wil hebben! Wat moet hij doen? Wat Mercedes mist, is Niki Lauda. Hij zou Max wel in die auto hebben gekregen. De coureur moet in de auto rijden. Horner kan doen wat hij wil, want de auto werkt. Dat is momenteel het probleem van Toto. Zelf zijn coureurs zeggen dat ze verloren hebben."