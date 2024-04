Hamilton slechts negende: "Dankbaar voor de punten"

Lewis Hamilton kende een wisselvallig weekend in China. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kende een sterke sprint, maar een rampzalige kwalificatie. In de race kwam hij echter als negende over de streep en na afloop gaf hij toe dat hij daar best wel blij mee was.

Hamilton kwalificeerde zich op zaterdag op een tegenvallende achttiende plaats. De Brit was daar vanzelfsprekend niet blij mee en hij hoopte op een leuke race. Hij worstelde in de openingsfase met zijn banden, maar verder wist hij buiten de problemen te blijven en dat resulteerde in de negende plaats. Een coureur van zijn statuur is niet tevreden met die positie, maar Hamilton voelde zich nu toch wat beter.

Hamiltons race speelde zich in de openingsfase vooral af in het middenveld. Hij leek niet naar voren te kunnen komen, maar hij profiteerde van de nodige chaos. Na afloop besprak hij zijn Chinese Grand Prix met Sky Sports: "Ik ben dankbaar dat ik punten heb mogen pakken. Ik had niet veel meer verwacht van dit weekend. Hopelijk kunnen we voor het komende raceweekend weer stappen gaan zetten. Voordat we weer gaan racen gaan we terug naar de fabriek en gaan we proberen de auto in een betere positie te krijgen voor Miami zodat we daar een beter weekend kunnen hebben."