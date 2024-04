Russell zoekt verklaring voor mislukte Sprint Kwalificatie

George Russell kende een enorm tegenvallende Sprint Kwalificatie in China. De Britse coureur worstelde met de omstandigheden en hij kwam uiteindelijk niet veel verder dan de elfde tijd. Na afloop van de sessie wist hij wel waardoor slechts tot dit resultaat kwam.

Russell had het in SQ1 al lastig op het circuit van Shanghai, pas in de laatste minuten wist hij een vroegtijdige exit te voorkomen. Door een bermbrandje werd de start van SQ2 uitgesteld en daardoor werd de dreiging van regen steeds groter. Russell behoorde tot een flinke groep coureurs die direct de baan op kwamen, maar in zijn eerste run kon hij geen snelle tijd noteren. In zijn tweede run begon het te regenen, waardoor de elfde plaats het teleurstellende eindresultaat werd voor de Brit.

Terwijl zijn collega's begonnen aan het derde deel van de Sprint Kwalificatie, stond Russell de internationale media te woord. Daar legde hij uit hoe zijn tegenvallende prestatie tot stand kwam: "Ja, het was zeker niet makkelijk. We eigenlijk maar één rondje de kans in SQ2. We probeerden zo snel mogelijk naar buiten te gaan, maar ik kwam vast te zitten achter een stuk of twaalf auto's in de pitlane. Daar verloor ik de temperatuur in mijn banden en dan verlies je een extra tiende op de vijf auto's voor je. Dat is natuurlijk jammer, maar het is slechts de Sprint Kwalificatie en we kunnen terugslaan in de sprintrace."