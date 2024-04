'Wolff vroeg Verstappen om Marko mee te nemen naar Mercedes'

In de afgelopen weken gingen er veel geruchten rond over de toekomst van Max Verstappen. De Nederlander werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Het lijkt er op dat Toto Wolff tegen Verstappen heeft gezegd dat hij Helmut Marko ook mag meenemen.

De onrust binnen het team van Red Bull Racing zorgde ervoor dat er veel geruchten de wereld in werden geslingerd. Wereldkampioen Max Verstappen werd zelfs in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het team van Mercedes. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf aan dat hij hier wel interesse in had, en hij grapte zelfs dat Red Bull-adviseur Helmut Marko ook wel mee mocht komen.

Handtekening

Presentator Tom Clarkson heeft alle verhalen over Verstappen ook gehoord. Clarkson presenteert allerlei activiteiten voor de Formule 1-organisatie en de F1 Nation Podcast legt hij uit wat er in de paddock wordt gefluisterd: "Ik heb in Japan van verschillende mensen gehoord dat Toto Wolff heel erg achter Max aan zit. Hij heeft zijn handtekening nodig, omdat het in de afgelopen jaren niet zo heel goed is gegaan met zijn team. Als hij Max Verstappen binnenhaalt, dan zou dat toch een echte intentieverklaring zijn?"

Marko

Het is geen geheim dat Verstappen een heel goede band heeft met Red Bull-adviseur Helmut Marko. Verstappen zou in zijn contract zelfs een soort Marko-clausule hebben staan. Clarkson laat weten dat Wolff dit soort dingen ook heeft gehoord: "Er werd ook tegen me verteld dat Toto tegen Max heeft gezegd dat hij Helmut Marko mee mag nemen als dat nodig is. Dan zou er een soort Oostenrijks superteam aan de top van Mercedes zitten. Maar gaat dat gebeuren en gaat hij een wereldkampioenschap met Red Bull in 2025 opofferen? Ik vind dat moeilijk te geloven."