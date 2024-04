Wolff baalt: "We rijden in een soort niemandsland"

Het team van Mercedes kent een zeer tegenvallende start van het seizoen. Ze kunnen nog niet vechten met Red Bull Racing en ze blijven zelfs een beetje hangen in het middenveld. Toto Wolff hoopt dat zijn team snel stappen kan gaan zetten, want hij heeft geen zin om nog 18 maanden te moeten gaan lijden.

Mercedes gooide voor dit jaar het hele concept over de kop. Met deze nieuwe wagen hoopte Mercedes de strijd aan te kunnen gaan met Red Bull. Niets bleek minder waar te zijn, want Mercedes blijft nu ver achter. Sterker nog, de Duitse renstal staat nu op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Naast Red Bull zijn ook de teams van Ferrari en McLaren beter. Aston Martin hijgt daarnaast ook in de nek van Mercedes.

In 2026 gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1 en dan kan de rangorde compleet worden omgegooid. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt in Japan dat hij geen zin heeft in nog 18 maanden lijden. De balende Wolff wordt geciteerd door PlanetF1: "Als je verwacht dat je kan vechten voor de zeges en de kampioenschappen, dan kan je wel zeggen dat we nu in een soort niemandsland rijden, omdat Red Bull en Max zover aan kop rijden. Het is voor geen enkel team leuk om te vechten voor de tweede, derde of vierde plaats. Als je het puur sportief bekijkt, dan is de eerste plek waar het omdraait, niet de tweede, derde of vierde plaats. Maar dit is de realiteit waar we nu mee leven."