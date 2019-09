McLaren F1-Team werd in 1963 opgericht door de Nieuw-Zeelander Bruce McLaren. McLaren overleed in 1970 bij een testongeval en zijn goede vriend Teddy Meyer nam de renstal over. McLaren was in het verleden actief in verschillende categoriën, zo heeft het team een historie in de IndyCar en de Can-Am-klasse. Bruce McLaren scoorde met de M2B tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië het eerste punt voor de renstal.

McLaren: een van de oudste F1 teams

McLaren is een van de oudere teams dat op de grid staat. Alleen Ferrari heeft een langere historie dan de Britten. Het team, dat met Danny Hulme en Bruce McLaren in 1968 drie overwinningen scoorde heeft in Emerson Fittipaldi haar eerste wereldkampioen. De Braziliaan werd in 1972 en 1974 wereldkampioen, James Hunt pakte de titel in 1976. In totaal heeft McLaren twaalf wereldtitels bij de coureurs en acht bij de constructeurs gepakt. Lewis Hamilton is de laatste McLaren-coureur die de titel pakte. Twee coureurs pakte al hun wereldtitels bij McLaren, Ayrton Senna en Mika Hakkinen.

McLaren in de Formule 1

Het team kende, nadat Mercedes een fabrieksteam was gestart, een moeilijke periode. De Britten reden in 2014 nog met een Mercedes-motor maar deze werd in 2015 vervangen door Honda. Met de terugkeer van Fernando Alonso naar het team wilde McLaren opnieuw een gooi doen naar wereldtitels. De nieuwe formatie met Honda mislukte en eind 2017 nam men afscheid met de Japanners. De Japanners hadden in het verleden vier wereldtitels met McLaren gehaald. McLaren stapte over naar Renault en wacht sinds de tweede race van het hybride-tijdperk nog op haar eerste podiumplaats.

Het team heeft haar basis in Woking, Surrey in het Verenigd Koninkrijk. McLaren F1 is onderdeel van de McLaren Group, deze Group bevat onder andere een Automotive kant en een Technology Centre.

De Britse-formatie staat onder leiding van Zak Brown. Andreas Seidl heeft de functie van teambaas. Hij wordt ondersteund door James Key (Technisch directeur) die sinds dit jaar actief is na zijn overstap van Scuderia Toro Rosso. In 2019 staat McLaren aan de start met Lando Norris (4) en Carlos Sainz (55). Sérgio Sette Camara is de officiële testrijder van het team, McLaren kreeg tijdens de in-season test in Bahrein assistentie van McLaren-ambassadeur Fernando Alonso. Alonso zal in 2019 voor de renstal de Indianapolis 500 rijden.