McLaren zag superweekend niet aankomen: "We wilden de schade beperken"

Het team van McLaren kende een verrassend goed weekend in China. Lando Norris pakte op vrijdag de sprintpole en vandaag kwam hij als tweede over de streep in de Grand Prix. Teambaas Andrea Stelle geeft eerlijk toe dat hij dit resultaat niet kan zien aankomen.

McLaren begon het weekend in onzekerheid. Bij de Britse renstal vroegen ze zich af hoe goed ze voor de dag konden komen op het circuit van Shanghai. Al snel werd duidelijk dat ze toch iets sneller waren dan verwacht, en in de race was dat zeker ook het geval. Norris reed een stabiele race en hij reed zelfs een aantal rondjes aan de leiding. De Brit werd uiteindelijk tweede, en dat betekende ook dat hij één Red Bull achter zich wist te houden.

McLaren-teambaas Andrea Stella had ook niet zien aankomen dat zijn team het zo goed zou doen in China. Na afloop van de podiumceremonie was hij hier eerlijk over in gesprek met Sky Sports: "In alle eerlijkheid, we dachten dat we hier de schade moesten gaan beperken. Maar uiteindelijk bleek het een competitief weekend voor ons te zijn. We hadden de pole voor de sprint en we hadden ook daar de tweede plaats kunnen pakken als we niet dat moment in de tweede bocht hadden gehad. We moeten nog wat dingen finetunen, maar in de Formule 1 heb je vaak verrassingen door de gevoelige parameters."