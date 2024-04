Norris strijdbaar: "Heel erg blij hiermee"

Lando Norris liet weer mooie dingen zien in de kwalificatie in Japan. Op het circuit van Suzuka zat hij er aardig bij en kon hij zelfs de Red Bulls bijhouden. De Oostenrijkse bolides waren echter niet iets te snel, maar Norris is ook zeer tevreden met de derde plaats.

Norris leek vandaag de enige coureur te zijn die de strijd aan kon gaan met Max Verstappen en Sergio Perez. De verschillen waren groot, maar Norris wist de schade nog enigszins te repareren. De Brit wilde meevechten om de pole position, maar het publiek werd getrakteerd op een tweestrijd tussen Verstappen en Perez. Norris deed wat hij moest doen en hij mag morgen vanaf de tweede startrij starten.

Na afloop nam Norris met een grote grijns de felicitaties in ontvangst. Hij schudde de handen van Verstappen en Perez en daarna meldde hij zich ook bij de microfoon van interviewer van dienst Jean Alesi: "Het was leuk, je krijgt hier niet zoveel kansen. We hadden een goede auto vandaag. Ik kon het gevecht aangaan. Ik reed een aantal goede rondjes, vooral in het derde gedeelte. Ik ben heel erg blij met het resultaat van vandaag. Vorig jaar hadden we hier een goede race en vorig weekend ook. Dus het is fijn om hier te zijn."