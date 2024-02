Norris komt met prachtig eerbetoon tijdens testdagen

Lando Norris komt vandaag in actie met een prachtig helmontwerp. De Britse McLaren-coureur draagt in Bahrein nog niet zijn gloednieuwe helm, maar hij heeft gekozen voor een prachtig eerbetoon. Hij eert deze week namelijk de eind vorig jaar overleden Gil de Ferran.

De Ferran was werkzaam bij McLaren en hij overleed eind vorig jaar onverwachts. Er ging een enorme schokgolf door de autosportwereld en veel prominenten eerden hem. Norris schrijft in een emotioneel bericht op sociale media waarom hij voor deze helm heeft gekozen. Hij bedankt De Ferran en hij legt uit dat hij rijdt met het design waarmee zijn vriend eerder deze eeuw de Indianapolis 500 won.

We lost someone really special to us at the end of last year, he was a dear friend of mine and he’d been with me pretty much since I came into Formula 1. Someone who I not only had many laughs and great times with, but someone who helped me out on and off the track whenever I… pic.twitter.com/Swjff3b3D4