Norris wijst belangrijke verbeterpunten aan voor McLaren

Het team van McLaren hoopte in Bahrein de stap naar de top van het veld te kunnen zetten. De Britse renstal kwam echter van een koude kermis thuis, want er is nog genoeg werk aan de winkel. Lando Norris hinkt dan ook op twee gedachten na afloop van de race.

Het team van McLaren scoorde met twee coureurs punten in Bahrein. Norris kwam als zesde over de streep, twee plekjes voor zijn teamgenoot Oscar Piastri. Vergeleken met een jaar geleden, heeft McLaren grote stappen gezet. In 2023 reed de renstal nog rond in het achterveld, maar nu hebben ze zichzelf dus teruggevonden net achter de top. Gek genoeg zorgt dat een beetje voor teleurstelling, want men hoopte de topteams te kunnen aanvallen.

Lando Norris is dan ook gematigd tevreden met zijn resultaat op het circuit van Sakhir. De Brit wijst meerdere zaken aan in gesprek met Motorsport.com: "Het is hetzelfde als vorig jaar. Er zijn dingen die wij niet hebben opgelost, dingen waardoor we geen constante prestaties hebben laten zien. Dat zorgde er ook voor dat we in de race moeilijk hadden. Ook de veranderingen met de wind zorgden daarvoor. In sommige bochten was het gevoel vergeleken met de kwalificatie schrikbarend slecht. Het is duidelijk dat we ons op bepaalde gebieden met verbeteren."