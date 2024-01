Norris niet bang voor oppermachtige Verstappen

Het team van McLaren maakte vorige week bekend dat ze het contract van Lando Norris hebben verlengd. De Brit wordt gezien als één van de grootste talenten van het moment. Norris werd eerder in verband gebracht met Red Bull Racing, maar hij blijft McLaren trouw. Hij geeft aan dat hij niet bang is voor Max Verstappen.

Norris kende vorig jaar een goed seizoen waarin hij veelvuldig op het podium stond. De Britse coureur kan het goed vinden met wereldkampioen Max Verstappen en dat zorgde direct voor geruchten. Volgens sommigen zou Norris goed bij Red Bull passen en Helmut Marko sprak dan ook zijn interesse uit. Norris voerde wat gesprekken met andere teams, maar hij maakte al snel de keuze om zijn contract bij McLaren te verlengen.

Discussie

Norris wordt dus niet de teamgenoot van Max Verstappen. Daar moet men volgens Norris niet te veel achter zoeken. Hij wordt door Sky Sports gevraagd of hij bang is om de teamgenoot van Verstappen te worden: "Het antwoord op die vraag is geen simpele ja of nee. Het is een langere discussie. Is Max een van de beste coureurs aller tijden? Absoluut, dat heeft hij al vaak genoeg bewezen. Hij zit bij een team waar hij zich heel comfortabel voelt en waar alles om hem heen is gebouwd."

Bang

Norris vond het dan ook geen goed idee om een overstap te maken naar Red Bull. Maar mocht het wel zo zijn, dan is hij niet bang om de strijd met Verstappen aan te gaan: "Voor iedereen, zelfs voor de Max van een paar jaar geleden, is het extreem lastig om het op te nemen tegen de Max van nu. Het is dus geen kwestie van 'ben je bang of niet', want ik zal het nooit eng vinden om het tegen iemand op te nemen."