Norris wil Verstappen uitdagen: "Ben niet bang"

Lando Norris barst van de ambities. De Britse McLaren-coureur hoopt in de nabije toekomst mee te kunnen gaan strijden voor de wereldtitel. Norris wil successen gaan boeken en hij wil de strijd met Max Verstappen aangaan. Hij stelt dat hij niet bang is voor de Nederlander.

Norris geldt al jaren als één van de grootste talenten in de Formule 1. De Brit verlengde begin dit jaar zijn contract bij McLaren en met dit team wil hij grote resultaten gaan binnenslepen. McLaren heeft in de afgelopen jaren de weg omhoog ingezet en in 2023 waren ze zeer sterk in de tweede seizoenshelft. Norris en Oscar Piastri stonden regelmatig op het podium en dit jaar zijn de resultaten ook lang niet slecht.

Norris stelt dat hij de strijd met huidig wereldkampioen Max Verstappen aan wil gaan. Hij kent de krachten van Verstappen en hij weet dat het zeer moeilijk zal gaan worden. In een interview met The Guardian toont Norris zich strijdbaar: "Ik ben totaal niet bang voor Max. Sterker nog, ik kijk er juist naar uit om het tegen hem op te nemen. Mensen zien hem als één van de beste coureurs ooit, dus ik zou het geweldig vinden om mezelf te bewijzen en met hem de strijd aan te gaan. Ik wil vechten voor mijn positie, ik wil voorkomen dat hij een halve seconde per ronde sneller is en dat hij me zo voorbij rijdt."