McLaren verbetert grote samenwerking met Google

Het team van McLaren heeft in de afgelopen jaren flinke stappen gezet in de Formule 1. Het ging niet alleen beter op sportief vlak, maar ook op commercieel vlak. McLaren sloot meerdere grote overeenkomsten en één daarvan hebben ze nu verlengd.

McLaren heeft namelijk bekend gemaakt dat ze blijven samenwerken met Google. De samenwerking wordt volgens het team uitgebreid en ze blijven hiermee zichtbaar op de wagens in de Formule 1 èn in de Extreme E. Het team zal naast de baan gebruik blijven maken van devices van Google en de logo's van Google, Android en Pixel zullen meer zichtbaar worden op de teamkleding en de auto's.

We're pleased to announce the expansion of our partnership with @Google. 馃



Continuing as Official Primary Partner of the McLaren Formula 1 Team and an Official Partner of the NEOM McLaren Extreme E Team.