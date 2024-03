Piastri raakte gefrustreerd van Hamilton-duel

Oscar Piastri kwam afgelopen weekend in Jeddah als vierde over de streep. De Australiër reed een goede race, maar hij zat wel lang vast achter de Mercedes van Lewis Hamilton. Piastri geeft na afloop toen dat dit helemaal geen plezierige ervaring was en dat het vooral voor frustratie zorgde.

Piastri reed een sterke race in de straten van Jeddah. De jonge Australische McLaren-coureur vocht zich naar voren, maar na de Safety Car-fase vond hij zichzelf terug achter de Mercedes van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen verdedigde zijn positie en dat zorgde voor frustratie bij Piastri. Hij kon er op geen enkele manier langskomen en daar was hij niet blij mee. Pas toen Hamilton de pitlane in dook, kon Piastri meters gaan maken.

Na afloop van de race keek Piastri terug op zijn felle duel met Hamilton. Hij was niet bepaald enthousiast toen hij het duel besprak met de internationale media: "Ik weet niet zeker of plezier het woord is dat ik zou willen gebruiken om dit duel met Hamilton te beschrijven. Frustrerend is misschien beter. Ik denk wel dat dit een paar zwakke punten van ons heeft laten zien. Ik was erg opgelucht toen hij de pitlane inging. Ik had gewoon niet genoeg op de rechte stukken om er voorbij te komen."