Norris voelt dat eerste zege dichtbij is

Lando Norris wacht nog altijd op zijn eerste zege in de Formule 1. De Brit is al meerdere keren dichtbij geweest, maar het zat er elke keer net niet in. Norris blijft positief en hij heeft dan ook het gevoel dat hij steeds dichterbij zijn ultieme droom begint te komen.

Norris verlengde recent zijn contract bij het team van McLaren. Hiermee gaf hij een duidelijke boodschap af, want hij heeft dus het gevoel dat hij kan gaan winnen bij de Britse renstal. Vorig jaar stond Norris meerdere keren op het podium, maar de tweede plaats was zijn beste resultaat. Norris ontving veel complimenten voor zijn stuurmanskunsten, maar hij was kritisch op zichzelf omdat hij niet wist te winnen.

Red Bull

Met het nieuwe seizoen voor de deur, heeft Norris ook weer nieuwe hoop. Hij verwacht dat zijn team dicht bij succes zit, zo laat hij weten aan RaceFans: "Er waren vorig jaar momenten waar we echt dicht bij een overwinning waren en we hadden ook een paar races waarin we helemaal niet zover achter Red Bull zaten. Ze hadden vorig jaar de competitiefste auto ooit en toch waren we een paar keer extreem dichtbij."

Wereldtitel

Norris bekijkt het stap voor stap, want hij weet ook wel dat bepaalde zaken voorlopig nog niet haalbaar zijn. De Britse coureur droomt bijvoorbeeld nog niet van een wereldtitel: "Als je een race wil winnen, dat denk ik dat we echt het dichts bij zitten sinds ik voor McLaren rijd. Vechten voor een kampioenschap is echter wel een stapje verder. Als je mij vraagt of we dit jaar races kunnen winnen, dat zeg ik waarschijnlijk ja. Maar als je vraagt of we ook titels kunnen winnen, dan denk ik dat dat een te hoog niveau is."