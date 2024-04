McLaren neemt alweer afscheid van technisch kopstuk

Het team van McLaren heeft vandaag een herstructurering aangekondigd. De Britse renstal heeft vorig jaar het technische hart van het team opgefrist, maar daar komt nu alweer verandering in. McLaren heeft vandaag namelijk bekend gemaakt dat ze afscheid nemen van David Sanchez.

Sanchez kwam over van het team van Ferrari en na een gardening leave van een paar maanden was hij begin dit jaar aan de slag gegaan als technisch directeur. Toch vertrekt hij nu en McLaren kondigt heeft weer een herstructurering doorgevoerd. Rob Marshall is nu de Chief Designer, Neil Houldey wordt de technisch directeur van de engineering kant en teambaas Andrea Stella is tijdelijk de technisch directeur van de performance-afdeling. Sanchez laat in een persbericht weten dat hij dankbaar was voor deze kans, maar dat het anders liep dan verwacht.