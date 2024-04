Pourchaire maakt debuut in Long Beach voor McLaren

F2-kampioen Theo Pourchaire gaat zijn debuut maken in de IndyCar dit weekend. Op het fameuze stratencircuit in Long Beach zal de Fransman achter het stuur kruipen van Arrow McLaren ter vervanging van David Malukas. Die is nog steeds herstellende van een blessure aan zijn linkerpols na een ongeluk op de mountainbike midden februari.

Pourchaire reageerde als volgt op dit nieuwe avontuur in Amerika. ''Dit is een geweldige kans om met zo’n legendarisch team te rijden in een legendarische autosportserie'', aldus de 20-jarige coureur. ''Ik kijk naar de IndyCar sinds ik een jong kind was, en het racen is ongelooflijk. Ik was heel blij met het telefoontje van het team.''

''Ik ben dankbaar dat Zak (Brown, CEO van McLaren), Gavin (Ward, teambaas van Arrow McLaren) en Tony (Kanaan, sportief directeur van Arrow McLaren) aan mij dachten voor deze kans en dat het team van Sauber mij de kans gaf om op het goede spoor op Long Beach,' zei Pourchaire. 'Het spijt me ook dat de kans zich voordeed terwijl David zich blijft herstellen. Het zal geen gemakkelijke opgave worden, maar ik ben er klaar voor.''

Pourchaire is nu actief als test -en reservecoureur voor Sauber en heeft in de afgelopen jaren een volle CV opgebouwd. In 2023 werd de Fransman eerste in de Formule 2, de klasse waarin hij in 2022 tweede werd en vijfde in 2021. Hij behaalde ook een tweede plaats achter Oscar Piastri in de Formule 3 in 2020. Daarvoor pakte Pourchaire de titel in het ADAC Formule 4-kampioenschap in 2019 en in de Franse F4 Junior Kampioenschap van 2018.

De CEO van McLaren, Zak Brown, is verheugd dat Pourchaire zich beschikbaar stelt om in te vallen. ''Théo is dit seizoen misschien een onverwachte coureur in de paddock, maar we zijn enthousiast om te zien wat hij kan doen op het circuit in Long Beach en zijn dankbaar dat Sauber met ons heeft samengewerkt om dit mogelijk te maken. Hij heeft een sterk CV, vooral voor zijn jonge leeftijd, en hij wil graag met ons samenwerken.''

Herstel Malukas

Malukas heeft nog steeds last van een polsblessure. Normaliter gaat het herstel van deze kwetsuur rapper dan wat nu het geval is bij de Amerikaan. Het is ook nog afwachten wanneer Malukas weer achter het stuur kruipt. De teambaas van Arrow McLaren leeft dan ook mee met zijn pupil. ''Het is jammer dat het herstel van David langer duurt dan we aanvankelijk allemaal hadden verwacht”, zei Gavin Ward. ''Hij heeft nauw samengewerkt met onze teamtrainer over welke revalidatie- en krachtoefeningen er op dit moment mogelijk zijn, en het team heeft in de tussentijd geweldig werk geleverd door samen te werken door de veranderingen die ze sinds zijn blessure hebben ondergaan.''

De wedstrijd op Long Beach is zondagavond Nederlandse tijd om 21:45 uur en te volgen op een van de kanalen van ZiggoSport.