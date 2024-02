Brown verwacht leuk seizoen: "Als je die Max-gast niet meerekent"

De testweek in Bahrein zit er alweer op. De teams maken de eerste balans op en vrijwel iedereen weet het zeker: Red Bull wordt weer wereldkampioen. McLaren CEO Zak Brown verwacht een spannende strijd, maar dan wel ver achter de wagen van Max Verstappen.

Red Bull maakte een sterke indruk tijdens de testweek in Bahrein. Ze waren niet het snelst, maar tijdens de testdagen draait het niet om de snelle rondetijden. Bij Red Bull was men tevreden en er waren veel lachende gezichten te zien in de pitbox van de Oostenrijkse renstal. Het zorgt voor zorgen bij de andere teams, want men vreest voor een nieuw seizoen met veel Red Bull-dominantie.

Competitief

Ook McLaren CEO Zak Brown weet welk team er oppermachtig zal zijn in de Formule 1. De Amerikaan verwacht echter wel strijd, zo legt hij uit aan F1 TV: "Red Bull heeft zeker niet op haar lauweren gerust. Die auto lijkt de beste van het veld te zijn, maar ik denk dat niemand daar verbaasd over is. Ferrari en Aston Martin zijn ook snel, net als VCARB. Het ziet ernaar uit dat ze competitief zijn. Mercedes is moeilijk in te schatten, maar ze zijn ontzettend ervaren en ze kunnen dus goed de kaarten tegen de borst houden. Je moet ervan uitgaan dat ze er zullen staan."

Max-gast

Brown heeft dan ook zeer hoge verwachtingen van het komende seizoen. De Amerikaanse CEO kijkt verder dan Red Bull en dat stelt hem tevreden: "Ik denk dat het een spannend seizoen voor de Formule 1 gaat worden, want sinds het hybridetijdperk is het veld elk jaar competitiever geworden. Dit jaar wordt er op dat vlak weer een stap vooruit gezet, als je die Max-gast niet meerekent. Je mag Sergio Perez ook niet uitvlakken, maar de rest van het veld ligt dichterbij elkaar."