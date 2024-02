Horner ergert zich aan felle kritiek van Brown

Het is geen geheim dat de teams van Red Bull Racing en Visa Cash App RB dezelfde eigenaar hebben. Beide renstallen zijn eigendom van het Red Bull-concern en volgens Zak Brown moet dat veranderen. Christian Horner kan op zijn beurt helemaal niets met de kritiek van de McLaren CEO.

Brown was in de wintermaanden enorm kritisch op de samenwerking tussen Red Bull en VCARB. Hij maakt zich vooral zorgen over het feit dat de twee teams beter met elkaar zijn gaan samenwerken in de winter. Het Red Bull-concern vond dat er iets moest gebeuren en daarom zijn ze beter met elkaar gaan samenwerken. Brown eist dat de FIA gaat ingrijpen en dat er een oplossing wordt gevonden voor dit probleem.

Geen afspraken

Red Bull-teambaas Christian Horner reageert in Bahrein voor het eerst op de kwestie. Hij stelt dat de FIA en de FOM in 2005 zelf Dietrich Mateschitz benaderden om Minardi op te kopen. Daarnaast vindt Horner het ook onzin dat er wordt gesproken over het uitwisselen van personeel. Bij Motorsport.com is Horner duidelijk: "Er bestaan geen afspraken tussen de twee teams. Ik denk dat je veel momenten kan aanwijzen in de afgelopen jaren waarmee je dat kan bewijzen. Zoals toen een Toro Rosso-coureur zijn wagen voor onze pitbox zette tijdens een race die beslissend was voor het wereldkampioenschap."

Mekies

Horner denkt dat Browns kritiek voortkomt uit het feit dat VCARB Laurent Mekies heeft aangesteld als teambaas. De Brit vindt dat Mekies dat als een compliment moet zien, maar dat betekent niet dat hij blij is met de woorden van Brown: "Ik begrijp niet waar alle ophef over is en waarom er nu over wordt gesproken. Red Bull verdient alle lof over hoe toegewijd het bedrijf is aan de sport en het feit dat daardoor zoveel mensen hier een baan hebben, niet alleen in goede maar ook in slechte tijden. Ik vind het een non-topic."