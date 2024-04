Norris blij: "Dit had ik niet verwacht!"

Lando Norris had voorafgaand het weekend niet verwacht dat hij mee zou kunnen vechten om de podiumplaatsen. De Brit kende echter een geweldig weekend en hij kwam als tweede over de streep. Daar was Norris na afloop van de Grand Prix heel erg trots op.

Norris wist tussen de Red Bulls in te finishen in Shanghai. Hij maakte de hele race geen fout en hij reed zelfs een aantal rondjes aan de leiding. Max Verstappen was echter een maatje te groot en dat maakte Norris helemaal niets uit. Hij wist zonder al te veel te moeten pushen de Red Bull van Sergio Perez achter zich te houden. Na de race reed hij de pitlane in, terwijl hij eigenlijk het rechte stuk op moest rijden. Het maakte zijn glimlach alleen maar groter.

Norris werd ook nog eens verkozen tot 'Driver of the Day', en ook daar was hij wel blij mee. Na afloop besprak de enthousiaste McLaren-coureur zijn race met interviewer van dienst Nico Rosberg: "Dit is een verrassing, ik ben er heel erg blij mee! Ik ben blij voor het hele team, ze verdienen dit. De pitstops waren goed en alles viel op zijn plaats vandaag. Ik weet niet waarom, maar dit was niet de race die ik had verwacht. Ik voelde me echter comfortabel en ik kon de banden goed managen, dat ging veel makkelijker dan gisteren. Ik kon gewoon pushen en de auto was heel goed. Het was een goede dag, met goede punten en weer een podium. Daar ben ik blij mee."