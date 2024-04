Norris verwacht op korte termijn geen zege

Het team van McLaren is redelijk aan het seizoen begonnen. Ze zijn het derde team achter Red Bull Racing en Ferrari, maar ze krijgen wel stevige concurrentie van Mercedes en Aston Martin. Lando Norris denkt echter niet dat een zege in de nabije toekomst mogelijk is.

Het team van McLaren gaat dit jaar verder met waar ze eind vorig seizoen gebleven waren. De Britse renstal begon waardeloos aan 2023, maar een updatepakket deed wonderen. Ze stonden regelmatig op het podium en het was de bedoeling om ook dit jaar beter te presteren. In de eerste paar races van dit seizoen ging het zeker niet slecht, maar de Red Bulls en de Ferrari's zijn simpelweg te snel.

Toch durfde teambaas Andrea Stella het aan om in Japan hardop te dromen van een zege. McLaren-coureur Lando Norris laat aan de internationale media in China weten dat hij hier anders over denkt: "Dat gaat op korte termijn zeker niet gebeuren. Ik denk dat we het wel kunnen, maar dan moeten we op het juiste moment op de juiste plek zijn en moeten we de auto verder verbeteren. We bevinden ons al het hele seizoen op dezelfde plek. We liggen achter op Red Bull en Ferrari, en we staan een stapje voor op Mercedes en Aston Martin."