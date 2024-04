Ook Pirro vertrekt bij team van McLaren

Het team van McLaren heeft afscheid genomen van nog een belangrijke medewerker. Eerder deze week werd bekend dat technisch kopstuk David Sanchez al naar een paar maanden is vertrokken en nu vertrekt ook Emanuele Pirro bij het McLaren Driver Development Programme.

Pirro was in het afgelopen jaar verantwoordelijk voor de opleidingsploeg van McLaren. De oud-coureur begeleidde onder meer Patricio O'Ward, Gabriel Bortoleto en Ugo Ugochukwu. In een uitgebreid statement op sociale media laat hij weten dat hij McLaren na een jaar van hard werken verlaat. Volgens Motorsport.com wordt hij opgevolgd door Stephanie Carlin. Carlin kwam vorig jaar over van het Formule 2-team van Rodin Carlin.