Brown wil dat FIA ingrijpt bij Red Bull-samenwerking

Het is geen geheim dat de teams van Red Bull Racing en Visa Cash App RB dezelfde eigenaar hebben. Niet iedereen is fan van deze constructie. McLaren CEO Zak Brown is zeer kritisch op deze zaak en hij is van mening dat de FIA hier nu echt iets aan moet gaan doen.

Brown heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij geen fan is van de situatie bij de Red Bull-teams. De Amerikaan vreest dat dit voor onprettige situaties kan zorgen in de Formule 1. Eind vorig jaar trok Brown al aan de bel, maar autosportfederatie FIA heeft niet ingegrepen. In de tussentijd is er wel wat veranderd bij de Red Bull-teams, Visa Cash App RB heeft een metamorfose ondergaan en ze zijn nauwer gaan samenwerken met Red Bull.

Budgetcap

Brown maakt zich dan ook steeds meer zorgen over de situatie bij de Red Bull-teams. De Amerikaan sprak er uitgebreid over tijdens de shakedown van McLaren. In gesprek met Sky Sports is hij duidelijk: "Ik spreek in het brede belang van de sport. Als je naar elke andere grote sport kijkt, is het niet toegestaan om twee teams in bezit te hebben. Ik zou zelfs nog verder willen gaan. Toen ze vijftien jaar geleden begonnen, was dat omdat er grote kloven zichtbaar waren tussen de topteams en de kleinere teams. Nu is er een budgetcap en zitten alle teams aan het plafond. Het is een gelijk speelveld."

Vergaderingen

Brown ziet ook nog een ander probleem bij de samenwerking tussen Red Bull en VCARB. Hij ziet namelijk opvallende situaties ontstaan tijdens vergaderingen: "Ik kan vanuit de F1 Commission-sessies vertellen dat ze iedere keer op hetzelfde stemmen en dat hoeft in theorie niet altijd in het beste belang van één van de twee teams te zijn. We hebben ook wat samenwerkingsverbanden op het circuit gezien en op technisch gebied zijn ze zeer openhartig geweest over het feit dat VCARB bijvoorbeeld de ophanging ging overnemen. De definitie van een constructeur is dat iemand zijn eigen intellectuele eigendom ontwikkelt. Ik denk dat deze samenwerking voor ongelijke kansen zorgt. De fans verwachten het niet, dus de FIA moet er echt iets aan doen."