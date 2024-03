Norris baalt van zichzelf na mislopen tweede tijd

Het team van McLaren gold voorafgaand de kwalificatie als een gevaarlijke outsider voor de pole position. De Britse renstal oogde vlot in de vrije trainingen, maar uiteindelijk kwamen ze niet veel verder dan de zevende tijd van Lando Norris. Hij baalde, want hij stelt dat de eerste startrij er zeker in zat.

Norris sloot de kwalificatie af op de zevende plaats. Hij kwam iets minder dan een halve seconde te kort ten opzichte van polesitter Max Verstappen. De Britse McLaren-coureur baalde na afloop van de kwalificatie als een stekker, want er had meer ingezeten. Het feit dat hij net iets sneller was dan zijn teamgenoot Oscar Piastri, stelde Norris dan ook helemaal niet tevreden in Bahrein.

De teleurstelling was na afloop zeker aanwezig bij Norris. De zevende plaats kon hem niet bekoren, want hij stelt dat de eerste startrij tot de mogelijkheden behoorde. Norris legt zijn teleurstelling uit aan RaceFans: "Ik verpestte de eerste sector. Ik had een klein beetje overstuur bij het uitkomen van de eerste bocht, precies op het moment dat ik op het gas wilde gaan. Dat heeft mij makkelijk anderhalve tiende gekost. En dat is nu precies het verschil met de tweede plaats van vandaag. Dit is dus echt enorm frustrerend."