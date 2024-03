Norris vindt dat Verstappen dominantie heeft verdiend

Max Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Nederlander heeft de eerste twee races van het jaar gewonnen en hij wordt weer gezien als de grote titelfavoriet. Lando Norris hoopt op meer strijd, maar hij vindt niet dat men de dominantie moet ontmoedigen.

Verstappen kende in 2023 een oppermachtig seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander verbrak meerdere records en hij werd met overmacht wereldkampioen. Het was dan ook niet zo vreemd dat men hem zag als de grote titelfavoriet voor dit jaar. In de eerste twee races heeft Verstappen de verwachtingen waar gemaakt, want hij won in Bahrein en Saoedi-Arabië met een enorme voorsprong.

McLaren-coureur Lando Norris zou liever met Verstappen strijden, maar hij weet dat dit nu niet mogelijk is. Aan de internationale media laat hij weten dat er niets aan kan worden veranderd: "Natuurlijk heb je liever meer strijd vooraan het veld, maar ik kan er niets aan veranderen. Max en Red Bull doen het goed, dan kan je niet ontmoedigen. Is het zo spannend als we wilden? Nee, maar dat gaat zo in elke sport. Als iemand beter is, dan winnen ze. Als een voetbalclub altijd kampioen wordt, dan kan je niets iets gaan veranderen. Als iemand beter is, dan verdienen ze het. Alles is verdiend, je kan het ze niet kwalijk nemen."