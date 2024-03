Om deze reden kreeg Lando Norris geen straf in Jeddah

Lando Norris kende gisteren een drukke race in Saoedi-Arabië. Hij reed een aantal rondjes aan de leiding omdat zijn team McLaren voor een dappere strategie had gekozen. Hij ontliep ook een straf voor een jump start en de FIA legt nu uit waarom er geen straf werd uitgedeeld.

George Russell meldde direct bij de start dat hij had gezien dat Norris te vroeg van zijn plaats ging bij de start. Op de onboards was inderdaad te zien dat Norris vlak voor het doven van de lichten, al even bewoog. De stewards deelden geen straf uit en hij de documenten van de FIA blijkt nu waarom ze dat deden. Ze geven namelijk aan dat Norris inderdaad bewoog voor het startsignaal, maar dat de transponder op de auto geen jump start heeft geregistreerd. Daarom besloten ze geen straf uit te delen.