McLaren wisselt nu al motoronderdelen bij Norris

Het nieuwe Formule 1-seizoen is nog maar twee dagen oud, maar de eerste motorcomponenten zijn al vervangen. Tijdens de derde vrije training liet de FIA namelijk weten dat het team van McLaren al een paar onderdelen heeft vervangen aan de wagen van Lando Norris.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat McLaren de Energy Store en de Control Electronics heeft vervangen aan de bolide van Norris. De Brit reed al met deze nieuwe componenten tijdens de derde vrije training op het circuit van Sakhir in Bahrein. Norris moet nu gaan opletten, want hij komt al in de buurt van een straf. Van beide onderdelen mogen coureurs er slechts twee gebruiken tijdens het seizoen en de Brit heeft deze limiet nu dus al bereikt.