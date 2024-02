De meeste coureurs wandelen na een uitvalbeurt met hun ziel onder hun arm terug naar de pitstraat. Maar daar dacht Kimi Raikkonen tijdens de Grand Prix van Monaco in 2006 anders over nadat de Fin uitviel met pech.



Raikkonen stond stil met een brandende auto in de bocht Mirabeu Bas, vlak voor de befaamde tunnel. De marshalls bluste snel de fik en de McLaren-coureur parkeerde zijn MP4-21 op een veilige plek. De situatie zorgde voor een neutralisatie.

Nadat het veld achter de safety car aansloot, was Raikkonen uitgestapt en begonnen met wel een hele opmerkelijke wandeling naast de baan. Niet vanwege het teleurstellende resultaat. Nee, Raikkonen had een ander plan in gedachten.



Hij liep rustig naar de haven waar veel jachten staan, waaronder ook één van Raikkonen om daar zelf te genieten van het weer, gezelligheid en de race op tv met waarschijnlijk een heerlijke alcoholische versnapering in zijn hand.

De Fin zag met de nodige ontspanning dat de latere wereldkampioen Fernando Alonso won met veertien seconden voorsprong op Juan-Pablo Montoya, Raikkonens teamgenoot, en David Coulthard in de Red Bull.