Brown ondanks Verstappen-dominantie blij met budgetcap

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing waren afgelopen jaar extreem dominant in de Formule 1. Ondanks dat er een budgetcap geldt, had Red Bull een enorme voorsprong op de rest van het veld. Zak Brown ziet de Red Bull-dominantie, maar hij denkt wel dat de budgetcap werkt.

Max Verstappen verbrak afgelopen jaar een vrachtlading aan records in de Formule 1. De Red Bull-coureur was simpelweg veel sneller dan zijn concurrenten en hij won een recordaantal van negentien Grands Prix. Zijn teamgenoot Sergio Perez won ook twee races en dat betekende dus dat er slechts één Grand Prix werd gewonnen door een ander team. De budgetcap heeft er dus niet voor gezorgd dat Red Bull werd afgeremd.

Uitstekend

McLaren CEO Zak Brown gaat er echter wel vanuit dat de budgetcap werkt. Hij zag een aantal machtige duels achter Verstappen en hij is van mening dat het veld dichterbij elkaar is gekomen. In gesprek met Autosport deelt hij dan ook zijn complimenten uit aan de Formule 1: "Ik denk dat de budgetcap uitstekend is geweest voor de Formule 1. Het is zeker nog niet perfect, maar ik denk niet dat iets dat zo nieuw is, geen enkele maas in de wet zou hebben."

Verstappen

Brown neemt Verstappen en Red Bull dan ook niets kwalijk. De Amerikaanse McLaren CEO weet dat Red Bull een stapje beter was dan de rest van het veld. Brown ziet de toekomst echter zonnig tegemoet: "Max zorgde ervoor dat dit het meest dominante seizoen ooit van één coureur en één team was. Als je Max buiten beschouwing laat, dan had je voor het eerst vijf teams met zeven of meer podiumplaatsen."