Norris treurt: "Het was een heel zware race"

Lando Norris kende vandaag een redelijk tegenvallende race in Japan. De Britse McLaren-coureur startte als derde, maar hij kwam slechts als vijfde over de streep. Na afloop gaf hij toe dat hij hier zeker niet blij mee was en dat hij op meer had gehoopt vandaag.

Norris kende gisteren een goede kwalificatie waardoor hij vanaf een mooie derde plaats aan de race mocht beginnen. Hij moest vandaag het duel aangaan met de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Het waren mooie duels en het leek er zelfs op dat hij ze echt goed kon uitdagen. In de laatste rondjes van de race ging het echter mis en verloor Norris de duels van de Ferrari's.

Na afloop baalde hij dan ook als een stekker. De vijfde plaats is een goed resultaat, maar hij had het graag iets beter gedaan. Hij sprak zich uit bij Sky Sports: "Het was een zware race. Vergeleken met de Ferrari's waren we niet goed genoeg. Het is jammer. Het voelt niet goed als je als derde start en dan terugvalt. Het voelt alsof je een verloren strijd uitvecht, want die andere jongens kunnen zoveel meer doen. Ze kunnen langer doorrijden en ze hebben een grotere delta met de banden. Het is hard om dit gevecht aan te gaan. We hebben het geprobeerd en gedaan wat we konden."