O'Ward verlengt IndyCar- contract bij McLaren

Het team van McLaren is sinds een aantal jaar actief in meerdere klassen. Naast de Formule 1 rijden ze ook in de IndyCar en de Formule E. In de Amerikaanse IndyCar-klasse hebben ze nu een slag geslagen, want ze hebben het contract van Patricio O'Ward verlengd.

O'Ward geldt als een veelbelovend coureur en hij laat zijn stuurmanskunsten al geruime tijd in de Verenigde Staten zien. McLaren heeft bekend gemaakt dat O'Ward een nieuwe meerderjarige deal heeft getekend. De Mexicaan is ook verbonden aan het Formule 1-team van McLaren. Hij heeft al meerdere vrije trainingen voor het team gereden en hij is regelmatig aanwezig bij de Grands Prix. Het is niet duidelijk of zijn nieuwe IndyCar-deal ook invloed heeft op zijn Formule 1-activiteiten.