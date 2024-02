Norris wil niets kwijt over geheime McLaren-onderdelen

Het team van McLaren presenteerde afgelopen week hun nieuwe auto aan het publiek. Ze gingen direct de baan op met de MCL38, maar ze hielden wel veel geheim. Lando Norris vindt het heel erg logisch dat zijn team dit doet, de Brit blijft er geheimzinnig over doen.

McLaren zorgde in januari voor een grote verrassing door de eerste beelden van de nieuwe livery te delen. Ze deden er echter lang over om de eerste foto's van de echte auto te delen. Ze deelden een datum, maar op deze dag was het zeer onduidelijk hoe laat ze precies met de eerste beelden naar buiten zouden komen. Uiteindelijk deelden ze een handjevol foto's waarop een aantal onderdelen waren verborgen.

McLaren-coureur Lando Norris ging direct de baan op met de nieuwe MCL38. Hij voerde de shakedown uit op het circuit van Silverstone en ook op de beelden van deze sessie liet McLaren niet alles zien. Volgens Norris is het heel normaal om dit op deze manier aan te pakken. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Omdat het kan! Het draait hier allemaal om performance, dus waarom zou je dan dingen willen weggeven? Jullie krijgen wel te zien hoe de auto eruit ziet, maar over twee weken zie je echt de rest. Dus wees geduldig."