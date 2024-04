Trotse Norris haalt opgelucht adem: "Je moet veel risico's nemen"

De derde en beslissende sessie van de sprintkwalificatie in China was een spektakelstuk. Er gebeurde van alles en meerdere coureurs dachten dat ze de sprintpole hadden gepakt. Uiteindelijk kwam Lando Norris letterlijk en figuurlijk bovendrijven als snelste man, daar was hij enorm blij mee.

Op de mediadag had Norris nog gezegd dat hij zijn kansen op succes niet zo hoog inschatte. Er was een wonder voor nodig, en zo geschiedde. In het derde gedeelte van de sprintkwalificatie kwam het met bakken uit de hemel, en alle tien de overgebleven coureurs maakten kans op de sprintpole. Lando Norris leek zijn tijd te verliezen na een tripje door het grind, maar hij kreeg zijn tijd terug.

Bijgekomen van de verwarring meldde Norris zich met een enorme grijns in het parc fermé. Met interviewer van dienst Alex Brundle besprak hij zijn sessie: "Ik ben enorm blij, ik wil het hele team graag bedanken! Het was lastig, je bent altijd nerveus als je een sprintkwalificatie zoals deze in gaat. Al helemaal als je weet dat het gaat regenen. Met deze omstandigheden moet je veel risico's nemen en moet je pushen om temperatuur in de banden te krijgen. Ik was snel, maar ik liep in op de Ferrari's, dus ik moest vaart minderen. De eerste twee rondjes waren niet heel goed, maar de laatste wel!"