Zelfkritische Norris eist betere kwalificatieresultaten

Lando Norris kende vorig jaar een sterke tweede seizoenshelft in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur stond regelmatig op het podium, maar een zege zat er nog niet in. Norris wil graag winnen en daarvoor moet hij meerdere zaken verbeteren. Hij eist van zichzelf dat de kwalificaties beter moeten gaan.

Norris liet in de afgelopen jaren regelmatig zien wat hij in zijn mars heeft. Veel kenners zien hem als een enorm talent, maar hij heeft nog geen race gewonnen. Norris presteerde zeer consistent in het afgelopen seizoen, maar hij moest wel vaak inhaalraces rijden. Zijn kwalificaties vielen soms flink tegen en daardoor kon hij niet het optimale uit zijn weekenden halen. Norris weet dat zelf ook en hij wil zijn zaterdagen dan ook gaan verbeteren.

Norris is uitermate streng voor zichzelf. Hij geeft eerlijk toe dat hij enorm gefrustreerd is door zijn eigen tegenvallende resultaten in de kwalificaties. Het moet beter en de zelfkritische Norris is eerlijk bij Motorsport.com: "Hoe langer de regels hetzelfde zijn, hoe competitiever het veld wordt. Dat hebben wij altijd gezien. Ik weet zeker dat we ons op mogen maken voor een aantal jaar waarin we dichter bij elkaar zitten. Nu kan je met een niet-perfect rondje wegkomen, dat gaat steeds minder het geval worden. Daarom moet je minder fouten maken, harder werken en leren. Pas daarna kan je consistent zijn."