McLaren presenteert speciale livery voor Suzuka

Het team van McLaren rijdt aankomend weekend in Japan met een aangepaste kleurstelling. Als onderdeel van de Driven by Change-campagne wordt de livery weer aangepast. Lando Norris en Oscar Piastri rijden in Suzuka met een kleurstelling die is ontworpen door kunstenaar MILTZ.

De sidepods, de zijkant van de MCL38 en de zijkant van de voorvleugel zien er in Japan iets anders uit dan normaal. Op de wagen zijn meerdere artistieke afbeeldingen te zien die zijn ontworpen door de Japanse kunstenaar MILTZ. Het design is geïnspireerd op Edomoji, dit zijn Japanse lettertypen. McLaren reed in de voorgaande jaren wel vaker met speciale livery's en het is dan ook de verwachting dat ze dit later dit jaar nog een paar keer gaan doen.