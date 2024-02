Piastri presenteert nieuw McLaren-racepak

Het team van McLaren heeft al veel bekend gemaakt voor het aankomende seizoen. Begin januari deelden ze vrij verrassend hun nieuwe livery en nu hebben ze ook gedeeld hoe hun coureurs er aankomend seizoen bij lopen. Oscar Piastri kreeg de eer om voor het eerst met het nieuwe racepak te rijden.

McLaren werd sinds dit jaar samen met kledingfabrikant Alpinestarts. Dat betekent dat Oscar Piastri en Lando Norris zijn voorzien van nieuwe racekleding. Piastri kwam vrijdag in actie tijdens een testdag in de MCL36 uit 2022. Op het circuit van Paul Ricard reed hij voor het eerst in het nieuwe ontwerp. Piastri en Norris zullen gaan racen in een racepak dat half zwart en half oranje is. Deze kleuren komen overeen met de livery.