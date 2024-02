Norris denkt dat Red Bull te verslaan is

Het is de verwachting dat het team van Red Bull Racing ook dit jaar weer zal heersen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft de touwtjes in de sport al zeker twee jaar stevig in handen. Lando Norris denkt echter dat zijn team McLaren in staat is om ze op bepaalde momenten te verslaan.

Red Bull kende vorig jaar een ongekend sterk seizoen in de Formule 1. Ze werden slechts één keer verslagen en aan de hand van Max Verstappen verbraken ze een vrachtlading aan records. Het was dan ook geen verrassing dat Verstappen wereldkampioen werd en dat Red Bull de constructeurstitel greep. Ze gelden als de absolute favorieten voor het aankomende seizoen, maar de concurrentie zit ook niet stil.

Bepaalde momenten

Bij het team van McLaren barsten ze namelijk van de ambities. Lando Norris is bijvoorbeeld enorm positief, maar wel realistisch. De Britse coureur spreekt zich uit bij RaceFans: "Als je gaat vragen of ze te verslaan zijn, dan ben je geneigd 'ja' te zeggen. Ik denk dat we 'ja' willen zeggen, want we waren vorig jaar al een paar keer heel dichtbij. Op bepaalde momenten wisten we ze ook te verslaan."

Heel seizoen

Norris kijkt verder naar het grote plaatje, maar op dat punt komt hij echter wel wat problemen tegen. De talentvolle Brit denkt namelijk nog steeds dat Red Bull heel lastig te verslaan is: "De vraag die dan overblijft, is of we ze kunnen verslaan over een heel seizoen. Ik denk dat dat de grote uitdaging zal zijn en ik denk dat dit heel erg lastig gaat worden als je kijkt naar hoe ze presteren. Ik ben dus optimistisch. Ik denk dat we ze op bepaalde momenten kunnen verslaan."