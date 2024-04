McLaren juicht: "Gat met Red Bull is kleiner geworden"

Het team van McLaren kende een goede kwalificatie in Japan. Lando Norris noteerde de derde tijd en zijn teamgenoot Oscar Piastri pakte de zesde plaats. Teambaas Andrea Stella was ook blij en hij stelde dat het gat met Red Bull Racing kleiner is geworden.

Norris moest 0,292 seconden toegeven op de poletijd van Max Verstappen. Ook Sergio Perez was iets sneller dan de Britse McLaren-coureur. De tweede startrij kan Norris echter wel iets gaan opleveren, want een goede start kan hem zomaar naar een mooi resultaat gaan helpen. Norris was na afloop zeer tevreden en hij was zeker niet de enige bij McLaren die rondliep met een grote glimlach.

McLaren-teambaas Andrea Stella was ook tevreden met het resultaat van zijn team. Stella stelt dat de verschillen wat kleiner zijn geworden, hij doet zijn uitspraken in gesprek met Sky Sports: "Allebei de coureurs hebben het goed gedaan in de kwalificatie. Het was een positieve sessie, dan hebben we het niet alleen over het eindresultaat, maar ook over de plek waar we de race starten. Vergeleken met zes maanden geleden hebben we het gat met Red Bull substantieel verkleind. Het is ook nog close met alle auto's om ons heen, maar het is positief dat we voor ze staan."