Norris wil wereldkampioen worden met McLaren

Het team van McLaren maakte vorige week bekend dat ze het contract van Lando Norris hebben verlengd. De Brit rijdt de komende jaren dus nog gewoon voor McLaren en de verwachtingen zijn hoog. Norris geeft toe dat de omslag van vorig jaar een grote rol heeft gespeeld bij de contractverlenging.

Het team van McLaren begon vorig jaar op een dramatische wijze aan het seizoen. De Britse renstal hobbelde rond in het achterveld en Norris en Oscar Piastri vochten amper mee om de punten. Bij McLaren bleef men rustig en halverwege het seizoen introduceerde het team een enorme update. De resultaten werden steeds beter en Norris en Piastri konden zelfs de degens kruisen met de Red Bulls.

Norris geeft eerlijk toe dat deze omslag een grote rol heeft gespeeld bij zijn keuze om zijn contract te verlengen. De Britse coureur legt dit uit aan Motorsport.com: "Het is natuurlijk een groot deel van de keuze. Ik wil graag wereldkampioen worden, dat is een doel van mij. Ik heb dat bij het maken van de keuzes altijd in mijn achterhoofd gehouden. Natuurlijk was het in de afgelopen jaren niet makkelijk. Ik genoot er altijd wel van, en dat doe ik nog steeds vanwege de mensen met wie ik werk, maar er was altijd iets in mij dat zich afvroeg of dit de plek was om wereldkampioen te worden."