Waarom kreeg Norris zijn eerder verwijderde poleronde terug?

Lando Norris pakte vandaag de sprintpole in de zeer chaotische Sprint Kwalificatie in Shanghai. De Britse McLaren-coureur pakte de pole op een wel heel bijzondere manier, want hij kreeg zijn rondetijd pas na een paar minuten weer terug. De reden hiervoor is duidelijk en voldoet volledig aan de regels.

Vrijwel iedereen dacht vanochtend dat Lewis Hamilton de sprintpole had gepakt in China. De zevenvoudig wereldkampioen ging bij het vallen van de vlag over zijn streep en hij leek de pole te pakken. Op datzelfde moment schoot Norris naar de eerste plaats op de tijdenlijst. De wedstrijdleiding had hem een ronde teruggegeven die hij een paar tellen daarvoor was kwijt geraakt. Op sociale media ging het direct los, fans waren woedend dat men dit besluit genomen.

Worstelen

Op X werden direct videofragmenten gedeeld van een worstelde Norris die in de laatste bocht door het grind schoot. Wat veel mensen daarbij niet vermeldden, was dit niet om zijn poleronde ging. Norris miste de laatste bocht in de ronde voor zijn poleronde. Deze tijd is dan ook verwijderd, zo blijkt uit de documenten van de FIA. Norris maakte in zijn poleronde geen fout, en omdat hij volgens de FIA geen voordeel haalde uit zijn tripje door de grindbak, kreeg hij zijn tijd terug.

Verwarring

De verwarring is te begrijpen, want soms wordt ook de rondetijd in een rondje na een track limit-overschrijding verwijderd. Dit doet de FIA omdat een coureur dan een voordeel kan halen uit het overschrijden van de track limits. Als deze regel van kracht is, wordt dat vermeld in de Event Notes van wedstrijdleider Niels Wittich. Wie een blik werpt op het document voor dit weekend, ziet dat er helemaal niets staat over het verwijderen van extra rondetijden bij het overschrijden van de track limits. Norris haalde overigens geen voordeel aan het tripje door de grindbak, volgens McLaren verloor hij hierdoor drie tienden in zijn poleronde.