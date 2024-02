Nieuwe sponsor zorgt voor gewijzigde helmdesigns bij McLaren

Het team van McLaren wil dit jaar gaan toeslaan in de Formule 1. De ambitieuze Britse renstal wordt gezien als een mogelijke uitdager van Red Bull Racing en het gevoel bij het team is positief. Ze hebben ook een grote nieuwe sponsor aangetrokken en dat zorgt ervoor dat de helmdesigns van de coureurs er dit jaar iets anders uitzien.

Het was al eventjes bekend dat McLaren een sponsordeal heeft gesloten met Monster Energy. Het energiedrankjesbedrijf was in de voorgaande jaren verbonden aan het team van Mercedes en daar waren de logo's duidelijk te zien op de wagens en de teamkleding. Dat is ook nu weer het geval, zo blijkt uit de onthulling van het nieuwe helmdesign van Oscar Piastri. De zwarte band van Monster is duidelijk zichtbaar aan de bovenkant van de helm. De fans reageren positief, maar het is nog maar de vraag wat dit gaat betekenen voor de veelal creatieve helmdesigns van Lando Norris.