Norris ziet grote verbeteringen bij McLaren

Het team van McLaren kende een redelijke testweek in Bahrein. De Britse renstal wil aankomend seizoen verdergaan waar ze eind vorig jaar zijn gebleven. Lando Norris heeft er in ieder geval een goed gevoel over, want hij stelt dat zijn team de nodige stappen heeft gezet.

McLaren begon vorig jaar dramatisch aan het Formule 1-seizoen. Na een tegenvallende testweek waren ze nergens in de eerste paar races van het seizoen. Na een aantal updates ging het echter draaien en vochten Lando Norris en Oscar Piastri vrijwel elk weekend mee om de podiumplekken. Afgelopen week maakte McLaren veel meters tijdens de wintertest in Bahrein en dat zorgde nu al voor de nodige tevredenheid.

Lando Norris stelt namelijk dat zijn gevoel nu al een stuk beter is. In de voorgaande jaren was het namelijk zeer lastig om direct op snelheid te komen en dat is nu niet het geval. Norris is trots en hij legt zijn gevoel uit aan RaceFans: "Ik denk dat de problemen die we in de voorgaande jaren hadden werden veroorzaakt door een slechte voorbereiding en een gebrek aan kennis over een aantal zaken. Ik denk dat we ons nu op elk vlak beter hebben voorbereid, dus daar ben ik echt heel erg blij mee."