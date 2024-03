"Verstappen zag zege niet in gevaar komen: "Was simpel"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend met speels gemak de Saoedische Grand Prix op zijn naam. Verstappen moest wel eventjes vechten met Lando Norris. De Nederlander maakte zich daar niet druk om en stelt dat dit een vrij simpele strijd was die hij makkelijk kon winnen.

Verstappen maakte tijdens de vroege Safety Car-fase in Jeddah zijn pitstop. Vrijwel alle coureurs doken de pitlane in, waardoor er amper iets veranderde aan de rangorde. McLaren-coureur Lando Norris was één van de weinigen die wel rond bleef rijden op zijn oude banden. Hij vond zichzelf hierdoor terug op de koppositie met de jagende Verstappen achter zich. Norris hield het een paar rondjes vol, maar toen moest hij de witte vlag hijsen.

Verstappen maakte zich hier op geen enkel moment druk over. Hij barstte van het zelfvertrouwen en hij wist zeker dat hij Norris met gemak kon inhalen. Na afloop van de race keek hij dan ook tevreden op dit moment terug in gesprek met RaceFans: "Hij maakte geen pitstop, dus het was logisch dat hij voor mij reed. Ik had een paar rondjes nodig om mijn banden op temperatuur te krijgen. Ik wilde niet te veel risico's nemen, want je hebt niet veel grip en het is makkelijk om hier een foutje te maken. Op een gegeven moment had ik grip op mij banden en kon ik hem inhalen. Het was dus best simpel."