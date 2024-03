McLaren zag Red Bull-problemen al aankomen

Het team van Red Bull Racing kende een lastig raceweekend in Australië. Max Verstappen viel uit en Sergio Perez kampte met problemen. Bij McLaren zagen ze al vroeg in het weekend dat Red Bull het zwaar zou krijgen, teambaas Andrea Stella wijst namelijk naar de banden.

Red Bull gold voorafgaand het weekend al als de grote favoriet voor de zege. De Oostenrijkse renstal was dominant in Bahrein en Saoedi-Arabië, en het was de algehele verwachting dat ze deze vorm zouden vasthouden. Maar al snel werd duidelijk dat de Red Bulls het lastig hadden op het Australische asfalt. In de vrije trainingen waren ze niet zo snel als verwacht en bij de concurrentie gingen ze op onderzoek uit.

Bij het team van McLaren zagen ze namelijk dat er iets niet aan de haak was met de banden van Red Bull. Deze worsteling kon voor problemen gaan zorgen. Teambaas Andrea Stella legt aan Motorsport-Total uit welke problemen zijn team zag bij Red Bull: "In de derde vrije training deed Verstappen een longrun en dat was geen goede racesimulatie. Toen we aan het einde van die longrun naar zijn banden keken, werd duidelijk dat ze er na tien tot vijftien ronden er al helemaal aan waren. Red Bull had dus geen voordeel met het bandenmanagement op een circuit waar we nogal zachte banden gebruikten."