Brown blijft achter zware kritiek op Red Bull-teams staan

De eerste dag in Bahrein leverde een aantal opvallende resultaten op. In de eerste vrije training werd de snelste tijd verrassend genoeg genoteerd door Daniel Ricciardo, terwijl Red Bull Racing iets minder snel leek in de twee trainingen. Zak Brown blijft in ieder geval achter zijn klachten over de Red Bull-samenwerking staan.

Brown sprak zich in de wintermaanden meerdere keren kritisch uit over de samenwerking tussen de Red Bull-teams Red Bull Racing en Visa Cash App RB. Dit zorgde voor de nodige ophef, want bij de twee teams zijn ze gewoon van mening dat ze zich aan de regels houden. Brown werd tussen de twee vrije trainingen in geconfronteerd met zijn eerdere uitspraken, hij plaats daar nu wel een paar kanttekeningen bij.

Brown is in Bahrein redelijk duidelijk over zijn mening over de samenwerking tussen de Red Bull-teams. Tijdens de persconferentie sprak hij zich hierover uit: "We werken vandaag de dag met een budgetcap en die werkt ook goed, voor het overgrote deel dan. Het moet voor een eerlijk speelveld zorgen, op financieel gebied en op elke andere manier. Ik denk dat de sport inmiddels op een punt is gekomen waarop we tien onafhankelijke teams moeten hebben. Ik denk dat ze zich aan de regels houden, maar ik heb gewoon een probleem met die regels en ik denk dat de FIA hiernaar moet kijken."